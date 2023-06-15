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Figen Yüksekdağ: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz yanlış karardı

Figen Yüksekdağ: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz yanlış karardı

Tutuklu eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, hapisanedeki HDP'lilerin seçime kendi adayları ile girme konusunda hemfikir olduklarını, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ise yanlış karar olduğunu söyledi.

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Daha önce HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ortak aday konusundaki eleştirilerinin ardından, gelecek yerel seçimlerde 3 büyükşehirde aday çıkartma ihtimallerinin arttığını söylemişti.

Bu kez açıklama hapisteki eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'dan geldi.

Yüksekdağ, İngiliz Middle East Eye'ye konuşarak partisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını eleştirdi.

"Kılıçdaroğlu'nu desteklemek hataydı"

Yüksekdağ, kendi cumhurbaşkanı adayı yerine Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesinin 'yanlış seçim' olduğuna inandığını söyledi.

Yüksekdağ, "2023 seçimleri, HDP açısından eşi benzeri olmayan bir süreçti. Partinin kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine konsantre olamaması, Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış seçimi beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

"Kendi liste ve adayımızla girmeyi savunduk"

Seçim sürecini değerlendiren Yüksekdağ, stratejinin yanlış olduğunu söyledi.

Cezaevindeki HDP'lilerin ortak aday yerine kendi adaylarıyla seçime girmeyi savunduğunu belirten HDP'li Yüksekdağ şu ifadeleri kullandı:

"Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk."

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