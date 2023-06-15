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Fatih Altaylı isyan etti: Bunların rezaletine niye hiç değinen yok

Fatih Altaylı isyan etti: Bunların rezaletine niye hiç değinen yok

Fatih Altaylı, seçim öncesi iddialı hedefleriyle meydanlarda boy gösteren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun sorgulanmamasına tepki gösterdi.

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Seçimlerde CHP'ye verdiği oy katkısı tartışılan altılı masanın İYİ Parti dışındaki ortakları, Fatih Altaylı'nın hedefindeydi.

Altaylı, bugünkü yazısında 40'a yakın milletvekili alan ancak AK Parti'den istenilen seçmen kitlesini koparamadıkları için eleştirilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert eleştirler yöneltti.

"AK Parti’nin bahçesinden çiçek dahi koparamıyorlar"

Herkesin Kılıçdaroğlu'na yüklendiğine dikkat çeken Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez ya da merkeze yakın sağdaki siyasetçilerin büyük bölümü biraz parlar parlamaz AK Parti’nin ya da AK Parti liderinin cazibesine kapılıp, bu partinin ve bu liderin saflarına katılıyorlar.

İYİ Parti gibi direnmeyi başaranlar ise bir türlü beklenen patlamayı yapamıyorlar. Yüzde 19 ila yüzde 9 arasında dalgalanan bir oy potansiyeli ile tutarsız bir parti olarak göze çarpıyorlar.

Demokrat Parti denilen oluşum ise neredeyse yok hükmünde kalıyor. Ya Gelecek ya DEVA.

AK Parti’den büyük laflarla ayrılan bu iki partinin halini niye hiç kimse konuşmuyor.

“İstesek AK Parti’den 100 milletvekili koparırız” diyen bu iki partinin liderleri bırakın milletvekili koparmayı, AK Parti’nin bahçesinden çiçek dahi koparamıyorlar.

Şimdi hep beraber CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na kızıyoruz.

Peki bunların rezaletine niye hiç değinen yok. Belki de Kılıçdaroğlu’nun hatası CHP’yi toparlamakla uğraşacağına, sağı toparlamaya çalışmakla çok vakit kaybetmesi oldu. Kendisine kızgınlığımız biraz da bu yüzden.

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