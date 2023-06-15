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Deri üzerine yazılmış Tevrat ile 361 sikke ele geçirildi

Deri üzerine yazılmış Tevrat ile 361 sikke ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda, deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ile 361 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ile deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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