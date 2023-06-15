Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verildi.
"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.