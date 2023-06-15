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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verildi.

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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