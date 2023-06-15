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HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.

Tüm danışmanlar görevden alındı

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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