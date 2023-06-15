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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, geçen Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.

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