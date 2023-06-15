BIST 5.495
DOLAR 23,65
EURO 25,91
ALTIN 1.488,89
HABER /  GÜNCEL

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

Melek Davarcı (Mosso) konseriyle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Abone ol

Seçim sürecinde AK Parti seçmenine hakaret eden Melek Mosso takma adlı Melek Davarcı'nın tepkilere rağmen Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konser vermesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Görevinden istifa etti

Melek Davarcı (Melek Mosso) konseriyle gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine Ankara’ya çağırıldı. Yüksel burada savunmasını vermesinin ardından istifa etti.

Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Melek Davarcı'nın (mosso) millete hakareti ve sonrasında yaşananlar

Katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Partililere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Davarcı'nın (Melek Mosso) Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alması ve burada Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso'ya sarılarak birlikte şarkı söylemesi büyük infiale yol açmıştı.

Cüneyt Yüksel kendisini böyle savundu

Bu konser AK Partililerde büyük tepkilere neden olmuş, AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık." ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
Deri üzerine yazılmış Tevrat ile 361 sikke ele geçirildi
Deri üzerine yazılmış Tevrat ile 361 sikke ele geçirildi
Galatasaraylıları çıldırtacak Arda Güler takası
Galatasaraylıları çıldırtacak Arda Güler takası
Figen Yüksekdağ: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz yanlış karardı
Figen Yüksekdağ: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz yanlış karardı
Milli Savunma Bakanı Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile görüştü
Balıkesir'de bir kişi kırılan vinç kolunun altında kalarak hayatını kaybetti
Balıkesir'de bir kişi kırılan vinç kolunun altında kalarak hayatını kaybetti
Fatih Altaylı isyan etti: Bunların rezaletine niye hiç değinen yok
Fatih Altaylı isyan etti: Bunların rezaletine niye hiç değinen yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni 'formül' sundu! Bakan Mehmet Özhaseki, yarın deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni 'formül' sundu! Bakan Mehmet Özhaseki, yarın deprem bölgesine gidecek
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı saldırılar 1 milyon kişiyi yerinden etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı saldırılar 1 milyon kişiyi yerinden etti