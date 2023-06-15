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Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun yanına mı gidecek?

Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun yanına mı gidecek?

CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Engin Özkoç ve Tuncay Özkan’dan rahatsızlığını dile getirmek için Kılıçdaroğlu’nun yanına gideceği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayı olan ve CHP İzmir Gençlik Kolları eski İl Sekreteri Melih Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi.

Söz konusu görevlendirmenin ardından teşkilatlardan tepkiler yükselirken, Kılıçdaroğlu'nun Engin Özkoç, Okan Konuralp ile Tuncay Özkan'a yeni görevlendirmeler yapacağı iddiası ise CHP'yi karıştırdı.

Canan Kaftancıoğlu harekete geçti

Sabah'ta yer alan habere göre, Teşkilatların ve il başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görevlendirmelere karşı tavır almaya hazırlanması üzerine CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunduğu iddia edildi.

Kaftancıoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte hareket ettiği ve tepkilerinde odağında olan Engin Özkoç ile Tuncay Özkan hakkında görüşme yapacağı öğrenildi.

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