Abdüllatif Şener'den "Kime oy verdiniz?" sorusuna bomba cevap

Geçen dönem CHP'den milletvekilliği yapan bu dönem ise liste dışı kalan Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi.

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CHP'nin eski Konya milletvekili Abdüllatif Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı çıkışlarla tepki çekmişti. Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı.

"Ben zaten istifa ettim"

Canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sorulan Şener, "Ben istifa ettim zaten. Açıklamadan önce istifa ettim" dedi. Şener, konuşmasında devamında "Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş

"2. tur seçimlerinde kime oy verdiniz?" sorusuna da yanıt veren Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim." şeklinde konuştu.

Açıklamaları tepki çekmişti

Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra Şener, "Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" ifadelerini kullanmıştı.