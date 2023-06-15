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Dünyanın en büyük böbrek taşı çıkarıldı: 801 gram

Dünyanın en büyük böbrek taşı çıkarıldı: 801 gram

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir hastadan, dünyanın en geniş çaplı ve en ağır böbrek taşı çıkarıldı. Böbrek taşı, "dünyanın en geniş" ve "dünyanın en ağır böbrek taşı" olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Sri Lanka'da 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonghe, karın ağrısı nedeniyle Kolombo Askeri Hastanesine gitti.

Böbreğinde taş olduğu anlaşılan Coonghe, 1 Haziran'da ameliyata alındı.

Böbrek taşı iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Doktorlar, operasyonda Coonghe'nin böbreğinden 13,3 santimetre boyunda, 10,5 santimetre eninde ve 801 gram ağırlığında taş çıkardı.

Böbrek taşı, "dünyanın en geniş" ve "dünyanın en ağır böbrek taşı" olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness de kırılan rekorları doğruladı.

Daha önce "dünyanın en büyük" böbrek taşı rekoru, 2008'de Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gramlık böbrek taşıyla, "dünyanın en ağır böbrek taşı" rekoru ise 2004'te Hindistan'daki bir hastadan alınan 13 santimetre boyundaki böbrek taşıyla kırılmıştı.

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