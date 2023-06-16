Ahmet Hakan'dan 'CHP' çıkışı: Varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'yi eleştirdiği yazısında, "Ana muhalefet yükünü taşıyamıyor, varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün" dedi.

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Ahmet Hakan, yazısının "Biraz da ben siyaset mühendisliği yapayım" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"CHP, ana muhalefet olma yükünü taşıyamıyor. Yapısal olarak. Mimari olarak. Örgütsel olarak. CHP varlığını sürdürsün. Ama küçük bir parti olarak. Seküler endişenin, Kadıköy/Beşiktaş duygusunun, Erdoğan karşıtlığının, Atatürkçü vurgunun partisi olarak...

Ana muhalefet ise... Popüler, kitlesel, bagajsız, milliyetçi, sağcı, muhafazakâr çizgideki karizmatik bir lider partisi olsun.

Benim bu yaptığıma ne denir? Tabii ki siyaset mühendisliği denir. Siyaset mühendisliği, masa üstünde yapılan acayip boş beleş bir iştir. Ama ne yalan söyleyeyim, yapması bayağı tatlı geldi bana."

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