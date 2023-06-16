BIST 5.495
DOLAR 23,67
EURO 25,93
ALTIN 1.491,29
HABER /  EKONOMİ

Abdulkadir Selvi: Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş

Abdulkadir Selvi: Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş

Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Atamanın ardından herkes onun kim olduğunu merak etti, araştırdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de "Doğrusu yakından tanımak istediğim isimlerin başında geliyor" dedi.

Abone ol

Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan...Ona ABD’de “Müthiş Türk kızı” deniliyor. Hürriyet yazarı Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında Erkan hakkında dikkat çeken bilgiler aktardı.

"Dikkat ediyor musunuz hep “Hafize Gaye Erkan” diye yazıyorum." diyen Selvi şunları kaydetti:

Daha modern olsun diye sadece “Gaye” diyenler var. Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş. “Benim adım Hafize Gaye” diyormuş. Çünkü Hafize isminin bir hikâyesi varmış. Babaannesinin ismiymiş. Merkez Bankası Başkanı aynı zamanda 9 aylık erkek çocuğu olan bir anne. Bebeğin tam da anneye en çok ihtiyacı olduğu bir dönem. Bebekle anneannesi ilgileniyormuş ama Hafize Hanım da annelik görevlerini ihmal etmiyormuş.

Bizim insanımız

Hafize Gaye Erkan, Amerika’dan Merkez Bankası’nın başına gelince hemen Amerika’dan kurtarıcı geldi gibi bir algı oluşturulmasına şiddetle itiraz ettim. Hâlâ aynı noktadayım. O bizim insanımız. Mehmet Şimşek’in ekonomi takımının önemli bir oyuncusu. Zaten kendisi de, “Ben milli bir insanım. Burası benim vatanım” diyormuş.

Zaten annesi Rize İkizdereli, babası Elazğılı. Hafize Hanım tam bir Anadolu insanı. Bizim insanımız.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamını okumak için tıklayın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Foto Galeri Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener'e sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı: "Sizin gibi badem bıyıklılar..."
Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener'e sert sözler! 'Az önce itiraf ettiniz' diyerek canlı yayına bağlandı: "Sizin gibi badem bıyıklılar..."
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Raul Castro ile bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Raul Castro ile bir araya geldi
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Japonya savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı
Japonya savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı
Son bir ayda yüzde 139 zam geldi! Kasko yaptırmak hayal mi olacak?
Son bir ayda yüzde 139 zam geldi! Kasko yaptırmak hayal mi olacak?
Resimli, yeni kısa sözlü cuma mesajları! En güzel, anlamı hayırlı cuma mesajları
Resimli, yeni kısa sözlü cuma mesajları! En güzel, anlamı hayırlı cuma mesajları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni uygulama resmen başladı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni uygulama resmen başladı
Ahmet Hakan'dan 'CHP' çıkışı: Varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün
Ahmet Hakan'dan 'CHP' çıkışı: Varlığını küçük bir parti olarak sürdürsün
Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu en yakınındaki isim 'kesin' diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu en yakınındaki isim 'kesin' diyerek duyurdu
Muğla'da cayrokopter düştü! Mustafa Sandal'ın eşi de içindeydi...
Muğla'da cayrokopter düştü! Mustafa Sandal'ın eşi de içindeydi...
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası! "Genel başkan olmak istiyor musun?"
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası! "Genel başkan olmak istiyor musun?"
Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu