Abdulkadir Selvi: Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş

Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Atamanın ardından herkes onun kim olduğunu merak etti, araştırdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de "Doğrusu yakından tanımak istediğim isimlerin başında geliyor" dedi.

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan...Ona ABD’de “Müthiş Türk kızı” deniliyor. Hürriyet yazarı Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında Erkan hakkında dikkat çeken bilgiler aktardı.

"Dikkat ediyor musunuz hep “Hafize Gaye Erkan” diye yazıyorum." diyen Selvi şunları kaydetti:

Daha modern olsun diye sadece “Gaye” diyenler var. Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş. “Benim adım Hafize Gaye” diyormuş. Çünkü Hafize isminin bir hikâyesi varmış. Babaannesinin ismiymiş. Merkez Bankası Başkanı aynı zamanda 9 aylık erkek çocuğu olan bir anne. Bebeğin tam da anneye en çok ihtiyacı olduğu bir dönem. Bebekle anneannesi ilgileniyormuş ama Hafize Hanım da annelik görevlerini ihmal etmiyormuş.

Bizim insanımız

Hafize Gaye Erkan, Amerika’dan Merkez Bankası’nın başına gelince hemen Amerika’dan kurtarıcı geldi gibi bir algı oluşturulmasına şiddetle itiraz ettim. Hâlâ aynı noktadayım. O bizim insanımız. Mehmet Şimşek’in ekonomi takımının önemli bir oyuncusu. Zaten kendisi de, “Ben milli bir insanım. Burası benim vatanım” diyormuş.

Zaten annesi Rize İkizdereli, babası Elazğılı. Hafize Hanım tam bir Anadolu insanı. Bizim insanımız.