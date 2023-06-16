16 Haziran evde bakım maaşları yatıyor 60 ilde paralar yattı TC ile sorgulama

Kurban Bayramı öncesinde evde bakım maaşları yatmaya başladı. Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlata ödenen evde bakım maaşları başta Sinop, Kilis, Bolu, Tekirdağ olmak üzere 60 ilde hesaplara yattı. Peki evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2 bin kira ödenecek mi?Abone ol
Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin hangi illerde yatırıldığı hakkında merak konusu oldu. İşte 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ile 2023 güncel evde bakım maaşı...
Ödemeler başladı
Haziran ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
Evde bakım maaşı kimlere verilir?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
Evde bakım maaşı yatan iller
1- Zonguldak
2- Balıkesir
3- Ankara
4- Samsun
5- Adana
6- Tokat
7- Diyarbakır
8- Isparta
9- Kayseri
10- Kırşehir
11- Çanakkale
12- Mersin
13- İzmir
14- İstanbul
15- Aksaray
16- Uşak
17- Ağrı
18- Kırklareli
19- Eskişehir
20- Antalya
21- Kütahya
22- Konya
23- Mardin
24- Şanlıurfa
25- Bursa
26- Amasya
27- Denizli
28- Kahramanmaraş
29- Aydın
30- Muğla
31- Sakarya
32- Edirne
33- Yozğat
34- Bitlis
35- Osmaniye
36- Tekirdağ
37- Karabük
38- Niğde
39- Kocaeli
40- Sivas
41- Burdur
42- Düzce
43- Yalova
44- Manisa
45- Adıyaman
46- Hatay
47- Ordu
48- Afyonkarahisar
49- Çorum
50- Gaziantep
51- Kırıkkale
52- Bilecik
53- Erzincan
54- Erzurum
55- Kars
56- Van
57- Sinop
58- Kilis
59- Bolu
Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi var mı?
Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak. Evde bakım maaşı alanların ise bayram ikramiyesi alacağına dair açıklama henüz yapılmadı.
Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.