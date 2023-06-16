16 Haziran evde bakım maaşları yatıyor 60 ilde paralar yattı TC ile sorgulama

Kurban Bayramı öncesinde evde bakım maaşları yatmaya başladı. Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlata ödenen evde bakım maaşları başta Sinop, Kilis, Bolu, Tekirdağ olmak üzere 60 ilde hesaplara yattı. Peki evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2 bin kira ödenecek mi?

Abone ol

Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin hangi illerde yatırıldığı hakkında merak konusu oldu. İşte 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ile 2023 güncel evde bakım maaşı...

Ödemeler başladı

Haziran ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Evde bakım maaşı kimlere verilir?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

Evde bakım maaşı yatan iller

1- Zonguldak

2- Balıkesir

3- Ankara

4- Samsun

5- Adana

6- Tokat

7- Diyarbakır

8- Isparta

9- Kayseri

10- Kırşehir

11- Çanakkale

12- Mersin

13- İzmir

14- İstanbul

15- Aksaray

16- Uşak

17- Ağrı

18- Kırklareli

19- Eskişehir

20- Antalya

21- Kütahya

22- Konya

23- Mardin

24- Şanlıurfa

25- Bursa

26- Amasya

27- Denizli

28- Kahramanmaraş

29- Aydın

30- Muğla

31- Sakarya

32- Edirne

33- Yozğat

34- Bitlis

35- Osmaniye

36- Tekirdağ

37- Karabük

38- Niğde

39- Kocaeli

40- Sivas

41- Burdur

42- Düzce

43- Yalova

44- Manisa

45- Adıyaman

46- Hatay

47- Ordu

48- Afyonkarahisar

49- Çorum

50- Gaziantep

51- Kırıkkale

52- Bilecik

53- Erzincan

54- Erzurum

55- Kars

56- Van

57- Sinop

58- Kilis

59- Bolu

Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi var mı?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak. Evde bakım maaşı alanların ise bayram ikramiyesi alacağına dair açıklama henüz yapılmadı.

Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.