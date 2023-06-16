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Müge Anlı'da kayıp kızını arayan baba, evinde intihar etti!

Müge Anlı'da kayıp kızını arayan baba, evinde intihar etti!

12 Mayıs gününden itibaren kayıp olan kızını aramak için Müge Anlı'ya başvuran Mehmet Hanefi Çagana'nın kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

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İstanbul Esenler'de kaybolan ve kendisinden yaklaşık bir aydır haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'yı arayan babası Mehmet Hanefi Çagana ve annesi Riskiye Çagana, Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Genç kızın 12 Mayıs günü patronuyla ilişkinin ortaya çıkmasının ardından kaybolduğu öğrenilmişti.

Kızını kemerle dövdüğü öğrenilmişti

Müge Anlı'nın Rukiye'ye ulaşmasının ardından baba Mehmet Hanefi'nin kızını kemerle dövdüğü ortaya çıkmıştı.

Silahla intihar etti

Kızından haber alamayan Mehmet Hanefi'nin Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silahla intihar ettiği öğrenildi.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Mehmet Hanefi'nin şahsın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.

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