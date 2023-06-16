Cüneyt Özdemir seçim günüyle ilgili ilk kez açıkladı: Korktum söyleyemedim

Seçim günü saat 18.25'te önünde yapay zekayla hesaplanan kağıtta "yüzde 52,5 Erdoğan kazandı, yüzde 47,5 Kılıçdaroğlu kaybetti" sonuçlarının yer aldığını belirten Cüneyt Özdemir, "Bu sonuçları neden o akşam paylaşmadığını "Korktum, söyleyemedim. Gerçekten linç yerim diye korktum" sözleriyle dile getirdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yansımaları konuşulmaya devam ediyor. İkinci tura kalan seçim gecesiyle ilgili şaşırtan açıklama gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Youtube hesabından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir o akşamla ilgili ilginç bir anekdot paylaştı.

Yapay zekayla ilgilendiklerini belirten Özdemir, onları haberin içine taşıdıklarını söyledi.

Seçim günü saat 18.10'da Anadolu Ajansı'nın ilk verileri gönderdiğini ifade eden Özdemir, saat 18.25'te önündeki kağıtta "yüzde 52,5 Erdoğan kazandı, yüzde 47,5 Kılıçdaroğlu kaybetti" sonuçlarının yer aldığını belirtti.

"Linç yerim diye korktum"

Cüneyt Özdemir bu sonuçları neden o akşam paylaşmadığını "Korktum, söyleyemedim. Gerçekten linç yerim diye korktum" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmasında "Bir dahaki seçimde göreceksiniz" diyerek devam eden Özdemir, "Artık ilk andan itibaren test ettik bütün şehirleri tek tek göstereceğiz" dedi.