Kabine'den asgari ücret açıklaması! 500 dolar bekleyenlere kötü haber! Temmuz'a yetişecek mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor. Asgari ücrete yapılacak zam merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret zammıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Yılmaz, asgari ücretin dolara endekslenmesine karşı çıkarken, görüşmelerin Temmuz ayında biteceğini söyledi. Böylece akıllara zamlı asgari ücret Temmuz ayına yetişmeyecek mi sorusu geldi. Yılmaz, memur ve emekli zammı için de konuştu.

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Asgari ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor. Toplantı öncesi Kabine'den asgari ücret zammına ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret, memur ve emekli zamlarıyla ilgili konuştu. Yılmaz, asgari ücretin 500 dolar olmasına karşı çıktı. CNN Türk’te konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, canlı yayında milyonların beklediği asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

500 dolar asgari ücrete karşı çıktı

Eki Bakan Vedat Bilgin'in "Temmuz'da asgari ücret 500 dolar seviyesinde olacak" açıklaması hatırlatılan Cevdet Yılmaz, "Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız. Ana ilkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” dedi. Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Temmuz ayında görüşmeler sonuçlanır

"Temmuz'da önemli gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başladı. Alım gücünü korumak için 6 ayda bir müzakere yürütüyoruz. Temmuz ayında 3'lü görüşmeler ortak anlayış ve uzlaşma ile sonuçlansın. Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz.

İşverenleri de düşünmek zorundayız

Enflasyona çalışanları ezdirmeyeceğiz. Yeni bir hadise değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu günden bugüne ilkesi bu olmuştur. Temel yaklaşımımız budur. 3 tarafın müzakere ettiği bir süreç bir şey söylemek doğru olmaz. Biz her zaman çalışanlardan yana olmuşuzdur ama tabi iş verenlerin de kaygılarını dikkate almak zorundayız. Kayıt dışılığa yol açmamanız lazım. Ekonomideki gelişmeler mutlaka ortaya konacaktır.

Memur ve emekli zammı Meclis'e gidecek

Memur maaşları ve emeklilere ilişkin çalışmalarda Meclis'e gitmesi gereken düzenleme ve artışlar olacak. Onlar da çalışılıyor. Geniş toplumsal kesimlerin satın alma gücünü korumaya yönelik adımları atacağız, herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Biz bu düzenleme talebini Meclis'e arz edeceğiz. Gerisi Meclis'te. Meclisimiz Bayram'dan sonra da bir süre çalışacak ve yasal düzenlemelerin öncelikli olarak ele alınacağını düşüyorum.

7500 TL'de fazla maaş alanlar için...

- Çalışma Bakanlığı çalışıyor. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacak meseleye. Zaten 7.500 TL maaşı olanlar bu güncellemeden yararlanamadı bununla ilgili çalışma yapılacak. Son söz Meclis'in...