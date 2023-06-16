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Bakan Yerlikaya'dan öğretmen ve velilere tebrik, öğrencilere tatil mesajı!

Bakan Yerlikaya'dan öğretmen ve velilere tebrik, öğrencilere tatil mesajı!

2022-2023 Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile öğretmen ve velileri tebrik ederken, öğrencilere de tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi. 

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci ve aileleri karne heyecanı yaşarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen ve velileri tebrik ederken, öğrencilere de tatil mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Göz aydınlığımız çocuklarımızı, kıymetli öğretmenlerimizi, fedakâr velilerimizi büyük emeklerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan öğrencilere tatil mesajı veren Ali Yerlikaya, "Sevgili öğrenciler… Bol bol dinlenin, gezin, eğlenin, kitap okuyun. Çünkü bu tatili hak ettiniz" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı;

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