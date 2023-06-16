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Uğur Dündar Bay Kemal'e o soruyu sorunca AK Parti'nin en büyük yandaşı ilan edildi

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazeteci Uğur Dündar'ın kendi mahallesinde linç yemesiyle ilgili İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'tan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın başı büyük belada. 28 Mayıs seçimlerinde aldığı ağır yenilgiden sonra ilk kez Sözcü TV'ye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında İsmail Saymaz, Uğur Dündar, İpek Özbey vardı.

Uğur Dündar ve İsmail Saymaz yenilgiden yeni çıkan Kılıçdaroğlu'nu renkten renge sokan zor sorular sorunca olanlar oldu. Uğur Dündar ve İsmail Saymaz o gün bugündür kendi mahallesinde linç yiyor. Uğur Dündar'ın günahı çok tabii...

Mehmet Şimşek'e destek istemesi de linç yemesine sebep bir başka unsur... Anlayacağınız karşı mahalle şu sıralar çok karışık... Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'a edilen küfürleri şimdi kendi yandaşlarına yapıyorlar.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Uğur Dündar'ın hedefe konuylasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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