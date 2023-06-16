Başvuru yapan ailelere çocuk başına 2300-4800 TL arasında para ödeniyor! Başvurular E-Devlet'ten

Devlet kurumları, çocuklu ve geçim sıkıntısı yaşayan ailelere maddi destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklu hanelere yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) çocuk yardımı ödemesi artırıldı. İşte, SED çocuk yardımı başvuru detayları

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Sosyal Ekonomik Destek (SED) çocuk yardımı programı, maddi durumu iyi olmayan ailelere iki farklı şekilde sunuluyor. Geçici sosyal destek ödemesi yılda 1 veya 2 kez yapılıyor, süreli sosyal destek ödemesi ise aylık olarak devam ediyor.

Ödeme, ailelerin çocuklarının eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Fakat bu destek, en fazla 2 çocuğa sahip olan aileler için geçerli.

SED çocuk yardımı kimler alabilir?

SED çocuk yardımından faydalanmak isteyen ailelerin belirli şartları sağlamaları gerekiyor.

Gelir durumu ve hanede yaşayan çocuk sayısına bakılıyor. Başvuruların incelenmesi ve onaylanması sonucunda aileler, ödemeden yararlanma hakkı elde ediyor.

SED çocuk yardımı ne kadar?

Çocuk yardımı ödemesi 2 bin 337 TL'den 3 bin 38 TL'ye çıkartıldı. Ayrıca, koruyucu ailelere yapılan ödemelerde çocuk başına aylık tutar 3 bin 644 TL'den 4 bin 853 TL'ye yükseltildi.

Güncellemeyle birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere ve koruyucu ailelere daha kapsamlı bir yardım sağlanması amaçlanıyor.

SED yardım başvurusu nereye yapılır?

SED yardımı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen yapılıyor.

Ayrıca e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru internet sitesi üzerinden de başvuru yapmak mümkün.

İnternet üzerinden yapılan başvurularda kendi bilgilerinizi sisteme girerek başvuru yapabilirken, kurumlardan yapacağınız başvurularda bazı belgeler istenmektedir.

İstenen belgeler şöyle:

* Dilekçe

* T.C. Kimlik Numarası beyanı,

* Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

* İŞKUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Başvuru yaptıktan sonra bir hafta içerisinde sizlerden daha iyi bilgi alabilmek için yetkililer tarafından aranabilirsiniz. Görüşme sonrasında onaylanma süreci iki haftaya kadar sürebilir. Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Başvurunuzun onaylanması sonrasında aylık olarak belirlenen günlerde PTT üzerinden para çekme işleminizi 7/24 yapabilirsiniz. Destek ödemeleri her ay bakanlık tarafından belirlenen günlerde yapılıyor.

Başvuru şartları neler?

* Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

* Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

* Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

* Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım yaptığı kişilerin listesine www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz internet sitesinden ulaşmak mümkün.