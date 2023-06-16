BIST 5.495
DOLAR 23,68
EURO 25,91
ALTIN 1.492,42
HABER /  SPOR

İtalyan gazeteci duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! İmza an meselesi...

İtalyan gazeteci duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! İmza an meselesi...

Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella ile anlaştığı söyleniyor. İtalyan bir gazetecinin iddiasına göre Montella kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

Abone ol

Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü buldu deniyor. İddiaya göre, sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için gün sayıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Montella 3 isme kancayı taktı

Montella'nın Fenerbahçe'ye getirmeyi en çok istediği ismin ise 37 yaşındaki forvet oyuncusu Edin Dzeko olduğu ifade edildi.

Montella'nın listesinde bulunan diğer bir ismin ise Juan Cuadrado olduğu da gelen bilgiler arasında. Juventus ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki kanat oyuncusunu, Vincenzo Montella'nın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Vincenzo Montella'nın transfer listesindeki üçüncü oyuncu ise Bologna'dan Riccardo Orsolini... Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini için temaslarının olduğu geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yansımıştı. Tecrübeli oyuncu için aynı zamanda Fiorentina ve Napoli'nin de devreye girdiği aktarılmıştı.

Edin Dzeko

Orsolini

Cuadrado

1.86 puan ortalaması tutturdu

Montella yönetiminde bu sezon 37 maça çıkan Adana Demirspor, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 1.86'lık puan ortalaması tutturan İtalyan hoca, Süper Lig'de 63 puan topladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Başvuru yapan ailelere çocuk başına 2300-4800 TL arasında para ödeniyor! Başvurular E-Devlet'ten
Başvuru yapan ailelere çocuk başına 2300-4800 TL arasında para ödeniyor! Başvurular E-Devlet'ten
Bakan Yerlikaya'dan öğretmen ve velilere tebrik, öğrencilere tatil mesajı!
Bakan Yerlikaya'dan öğretmen ve velilere tebrik, öğrencilere tatil mesajı!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Almanya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadınları uçurumdan aşağı attı
Almanya'da cinsel saldırıda bulunduğu kadınları uçurumdan aşağı attı
İstanbul Valisi Davut Gül uyardı: İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek!
İstanbul Valisi Davut Gül uyardı: İzinsiz gösterilere müsaade edilmeyecek!
Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler anne ve babası kimdir?
Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler anne ve babası kimdir?
Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı
Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü Avustralya karşısında attı
IMF uyardı: Avro Bölgesi'nde belirsizlik yüksek seyrediyor
IMF uyardı: Avro Bölgesi'nde belirsizlik yüksek seyrediyor
Dolar-Euro uçuyor tarihi zirve! 16 Haziran 2023 Bitcoin çakıldı
Dolar-Euro uçuyor tarihi zirve! 16 Haziran 2023 Bitcoin çakıldı
Pınar Karşıyaka, play-off finali üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek
Pınar Karşıyaka, play-off finali üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek
Müge Anlı'da kayıp kızını arayan baba, evinde intihar etti!
Müge Anlı'da kayıp kızını arayan baba, evinde intihar etti!
Formula 1'de sıradaki macera Kanada'da
Formula 1'de sıradaki macera Kanada'da