İtalyan gazeteci duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! İmza an meselesi...

Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella ile anlaştığı söyleniyor. İtalyan bir gazetecinin iddiasına göre Montella kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

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Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü buldu deniyor. İddiaya göre, sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için gün sayıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Montella 3 isme kancayı taktı

Montella'nın Fenerbahçe'ye getirmeyi en çok istediği ismin ise 37 yaşındaki forvet oyuncusu Edin Dzeko olduğu ifade edildi.

Montella'nın listesinde bulunan diğer bir ismin ise Juan Cuadrado olduğu da gelen bilgiler arasında. Juventus ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki kanat oyuncusunu, Vincenzo Montella'nın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Vincenzo Montella'nın transfer listesindeki üçüncü oyuncu ise Bologna'dan Riccardo Orsolini... Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini için temaslarının olduğu geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yansımıştı. Tecrübeli oyuncu için aynı zamanda Fiorentina ve Napoli'nin de devreye girdiği aktarılmıştı.

Edin Dzeko

Orsolini

Cuadrado

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