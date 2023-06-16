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Milyonlarca emekliye müjde! Maaş ve Bayram İkramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş ve Bayram İkramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Milyonlarca emeklinin maaşlarının ödemesi erkene alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaş ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek" denildi. Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlıyor...

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine yarından itibaren başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17-18 Haizran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde, 19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde, 23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

4B Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek. 4C Emekli Sandığı kapsamında Aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

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