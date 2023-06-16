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Kurban Bayramı tatilinde bankalar açık olacak mı? 9 gün İdari izin uygulanacak mı?

Kurban Bayramı tatilinde bankalar açık olacak mı? 9 gün İdari izin uygulanacak mı?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, bayram öncesinde gündelik işlerini tamamlamak isteyenler bayram tatilinde bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bankalar Kurban bayramı süresince kapalı olacak ancak idari izin ilan edilen 26-27 Haziran'da açık olması bekleniyor.

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Kurban Bayramı tatili için geri sayım başlarken, bayram tatili kaç gün olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kurban bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında kutlanacak ancak 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili toplam 9 gün oldu.

Bankalar 2 gün açık mı?

Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran’da açık olması bekleniyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

İdari izin ne demek?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

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