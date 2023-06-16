Abdüllatif Şener ne dedi, neden gündemde? Eski CHP'li Abdüllatif CHP sözleri olay çıkardı

CHP'den 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen Abdüllatif Şener açtı ağzını yumdu gözünü ve olay olacak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim diyen Abdüllatif Şener'in açıklamaları gündem oldu. Peki Abdüllatif Şener ne dedi, CHP ve Kılıçdaroğlu sözleri neler?

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Yaptığı son açıklamalar ile Abdüllatif Şener gündeme oturdu, söyledikleri olay oldu. CHP'den aday gösterilmediği için sürekli CHP yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na ince göndermeler yapan Abdüllatif Şener bu kez açtı ağzını her şeyi itiraf etti. 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener, ilk tur seçimlerinde de Sinan Oğan'ı desteklemiş. Peki Abdüllatif Şener ne dedi, CHP ve Kılıçdaroğlu sözleri neler?

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi.

Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

Ben zaten istifa ettim

Şener ayrıca kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye yanıt verdi.