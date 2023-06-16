Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'yi ziyaret etme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sözleşti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Türkiye’de bir araya gelme konusunda anlaştıklarını fakat bu görüşmenin tarihine karar vermediklerini söyledi.

Moskova merkezli Interfax Haber ajansına konuşan Uşakov, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Başkanımızı Türkiye'ye davet etti. Ziyaret planlanıyor fakat tarih gibi koşullar henüz görüşülmedi" açıklamasında bulundu.

İkili en son Temmuz 2022'de İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin de katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.