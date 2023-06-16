BIST 5.535
DOLAR 23,66
EURO 25,90
ALTIN 1.494,73
HABER /  EKONOMİ

Gemlik zeytinine AB coğrafi işaret tescili aldı

Gemlik zeytinine AB coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Gemlik zeytini Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkede siyah sofralık zeytin yetiştiriciliğiyle ünlü olan Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin, tarımda olduğu kadar sanayide de önemli rol oynuyor.

Salamura siyah zeytin, kıvırcık salamura siyah zeytin, siyah sele zeytini ve yağlı teneke sele zeytini olarak farklı şekillerde işlenen Gemlik zeytini, kalite özelliklerine göre ekstra, birinci ve ikinci olmak üzere üç sınıf olarak kategorize ediliyor.

Gemlik zeytini kuru veya ambalaj salamura suyunda, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun ambalajlarda piyasaya arz ediliyor.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik zeytini AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Böylece AB'den tescil alan ürün sayısı 12'ye ulaştı.

2 tescil daha yolda

Türkiye'de 1383 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciline sahip ürün varken, bunlardan 1206'sı tarım ve gıda ürünleri kapsamında bulunuyor.

AB'den tescil alan ürünler arasında şunlar yer alıyor:

- Gaziantep baklavası

- Aydın inciri

- Malatya kayısısı

- Aydın kestanesi

- Milas zeytinyağı

- Bayramiç beyazı

- Taşköprü sarımsağı

- Giresun tombul fındığı

- Antakya künefesi

- Suruç narı

- Çağlayancerit cevizi

- Gemlik zeytini

Milas yağlı zeytini ve Edremit zeytinyağı da AB tescili almak için ilana çıkarken, 3 aylık itiraz süreci sonunda tescil almaları bekleniyor. AB'ye tescil başvurusu yapılan 42 ürün daha bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri "NEFES" göreve başladı
TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri "NEFES" göreve başladı
Öldüğü yer mezarı gibi oldu, başucunda çiçeklerle bulundu
Öldüğü yer mezarı gibi oldu, başucunda çiçeklerle bulundu
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Sosyal medya yıkıldı, pasta olay oldu!
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Sosyal medya yıkıldı, pasta olay oldu!
Türkiye Yüzyılı'nın dünyadaki yankıları kitap oldu
Türkiye Yüzyılı'nın dünyadaki yankıları kitap oldu
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görevleri
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görevleri
İŞKUR görevlisi 2 memurla anlaştılar kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattılar
İŞKUR görevlisi 2 memurla anlaştılar kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattılar
Altın rekora koşuyor gram altın 1490 lirayı aştı! İslam Memiş altında düşüş yaşanacak tarihi açıkladı: Son fırsat...
Altın rekora koşuyor gram altın 1490 lirayı aştı! İslam Memiş altında düşüş yaşanacak tarihi açıkladı: Son fırsat...
Abdüllatif Şener eşi Berrin Şener kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Abdüllatif Şener eşi Berrin Şener kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek
NASA'nın desteklediği yarışma sonuçları belli oldu 4 üniversite takımımız katıldı
NASA'nın desteklediği yarışma sonuçları belli oldu 4 üniversite takımımız katıldı
Fıtık ameliyatı olan Papa Franciscus taburcu edildi
Fıtık ameliyatı olan Papa Franciscus taburcu edildi