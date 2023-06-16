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İŞKUR görevlisi 2 memurla anlaştılar kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattılar

İŞKUR görevlisi 2 memurla anlaştılar kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattılar

İstanbul'da "sahte istihdam" yöntemiyle kamuyu dolandırdığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da "sahte istihdam" yöntemiyle dolandırıcılık operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "sahte istihdam" yöntemiyle kamuyu dolandırdığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Büyükçekmece İŞKUR'da görevli iki memurun firma yetkilileriyle birlikte hareket ederek, gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturduğunu tespit etti.

Firmaların İŞKUR'un düzenlediği İş Başı Eğitim Programları'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda memurlara rüşvet vererek maddi menfaat temininde bulunulduğunu belirleyen ekipler, şüpheli firma yetkilileri tarafından memur ve eşi hesaplarına usulsüz olarak 1 milyon lira aktarıldığını, kamunun toplamda 7 milyon lira zarara uğratıldığını saptadı.

Çalışmalarını tamamlayan ve 43 şüpheliyi belirleyen ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 39 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan birinin tutuklu olduğu belirlenirken adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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