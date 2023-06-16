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Öldüğü yer mezarı gibi oldu, başucunda çiçeklerle bulundu

Öldüğü yer mezarı gibi oldu, başucunda çiçeklerle bulundu

ANTALYA'da bir parktaki bankın hemen yanında üzerinden kimlik çıkmayan 50’li yaşlarda erkek cesedi bulundu. Çiçek satıcısı olduğu öğrenilen cesedin hemen başucundaki sepette bulunan çiçekler ise dikkat çekti.

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Olay, sabah erken saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki Recep Bilgin Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki bankın yanında bir kişinin hareketsiz yüz üstü yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 50’li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiçek satıcısı olduğu öğrenilen şahsın başucundaki sepette yer alan çiçekler dikkat çekti.

Cenaze savcı ve olay yeri incele ekiplerinin çalışması sonrası kimliği ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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