Okullarda karne heyecanı! Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
19 milyon öğrenci 16 Haziran 2023 Cuma günü (Bugün) karne alarak yaz tatiline girecek. Okullarda yaşanan karne heyecanına dair görüntüler ajanslara gelmeye başladı. Peki, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, bugün sona eriyor. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.
2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.
Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.
YKS heyecanı başlıyor
Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.