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Türkiye e-seçime hazırlanıyor! YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

Türkiye e-seçime hazırlanıyor! YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu söyledi. Yener, yerel seçimlerden sonra çalışmaların hız kazanacağını açıkladı.

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Elektronik seçim sistemi, ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi birçok ülkede kullanılıyor. Türkiye'de bu konuda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak.

TRTHaber'de yer alan habere göre sistem hakkında konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin bu sisteme geçmesinin şart olduğunu, yerel seçimlerden sonra çalışmaların hız kazanacağını söyledi.

Yasal düzenleme gerekiyor

Elektronik seçim sistemine geçilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, yasal düzenlemenin yapılması halinde elektronik seçim sistemine geçilebileceği görüşünde.

e-Devlet üzerinden yapılabilir

Yener'e göre, elektronik seçim sisteminde Estonya iyi bir noktada. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması da gündemde.

Yener, mühendislerle birlikte teknik altyapıya bakıldıktan sonra bir rota çizileceğini ifade ederek, seçimlerin e-Devlet üzerinden de olabileceğini vurguladı.

İlk etapta yurt dışındaki seçmen üzerinden denenebilir

Elektronik seçim sisteminin nasıl uygulanabileceğine dair de bilgi veren Yener, pilot bölge seçilebileceğine işaret etti, ilk planda yurt dışı seçmenin bu sistemde oy kullanması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Elektronik oylama sistemine geçilmesi halinde Türkiye büyük bir maddi külfetten kurtulacak. Ayrıca seçmenler için yeni sistem büyük bir kolaylık olacak.

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