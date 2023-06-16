Göztepe, hazırlık maçında Southampton ile karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 15 Temmuz Cumartesi günü İngiliz ekibi Southampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto 1. Lig’de normal sezonu yedinci sırada bitiren ve play-off'ta da Bodrumspor’a 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerini gelecek sezona bırakan Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Southampton ile mücadele edecek.

İzmir temsilcisi, İngiliz ekibiyle 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Southampton FC, Göztepe'miz ile hazırlık maçı oynamak için Türkiye'ye geliyor. Göztepe'miz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda Southampton FC ile hazırlık maçı oynayacak. Sport Republic bünyesinde bulunan Southampton FC ve Göztepe'miz ilk defa bir araya gelecek. Sporun birleştirici gücü ve iki kulübün dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleşecek olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Southampton FC ve taraftarlarını misafir edeceğimiz karşılaşmanın bilet duyurusu daha sonra resmi hesaplarımızdan yapılacak” ifadelerine yer verildi.