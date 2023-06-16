BIST 5.538
DOLAR 23,65
EURO 25,88
ALTIN 1.495,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İskenderun'u il olma heyecanı sardı! 250 bin kişi merakla bekliyor!

İskenderun'u il olma heyecanı sardı! 250 bin kişi merakla bekliyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Yeni yüzyılda 100 il, bin ilçe' açıklaması, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de heyecanla karşılandı.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Cumhuriyet’in 100. yılında 100 il" açıklaması, Hatay’ın İskenderun ilçesinde sevinçle karşılandı.

Demirçelik fabrikaları, otoban bağlantı yolları, Amanos Dağları, limanı, Merkez Bankası şubesi ve il olma statüsünü bünyesinde barındırabilecek birçok özelliği ile 250 bin nüfuslu İskenderun da il olabilecek ilçeler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, İskenderun’un il olmasının çok geciktirilmiş bir hak olduğunu belirttiler.

Esnaf Vedat Şener, İskenderun’un il olmayı finansı ile reel sektörü ile ticareti ile limanı ile hak ettiğini belirterek, depremi yaşayan ilçelerinin il olmaya çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Hurşit Yıldız “İskenderun'un il olmasını istiyorum" derken, esnaf Zeynel Uysal da "İskenderun’u kim il yaparsa ona teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Emekli Mahmut Yağar, İskenderun’un il olmayı çoktan hak ettiğini kaydetti. İş kadını Feray Aslan ise, "Özellikle depremi yaşadığımız bu dönemde İskenderun’un mutlaka il olması gerekir" diye konuştu.

Akdeniz Eczacı Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Cemal Çelik İskenderun’un il olma müjdesini beklediklerini aktarırken, esnaf Habib Kıtlık ilçelerinin il olmasını çok istediğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu hepsini kovdu içlerinde 'yeni endüstriyel dönüşüm başkanım' dediği ABD'li isim de var
Kılıçdaroğlu hepsini kovdu içlerinde 'yeni endüstriyel dönüşüm başkanım' dediği ABD'li isim de var
Türkiye e-seçime hazırlanıyor! YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
Türkiye e-seçime hazırlanıyor! YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Kemal Kılıçdaroğlu ABD’li danışmanının da görevine son verdi
Kemal Kılıçdaroğlu ABD’li danışmanının da görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti
Cevdet Yılmaz eşi kimdir? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Cevdet Yılmaz eşi kimdir? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Hull City Eren Erdoğan'ı radarına aldı
Hull City Eren Erdoğan'ı radarına aldı
Asgari ücret zammını daha önce de bilmişti! Hakan Kara ve İslam Memiş'ten zamlı asgari ücret tahmini
Asgari ücret zammını daha önce de bilmişti! Hakan Kara ve İslam Memiş'ten zamlı asgari ücret tahmini
Nevşehir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü
Nevşehir'de cam silerken 6. kattan düşen kadın öldü
Bayramda bakanlığın raylı sistemleri ücretsiz olacak
Bayramda bakanlığın raylı sistemleri ücretsiz olacak
Gemlik zeytinine AB coğrafi işaret tescili aldı
Gemlik zeytinine AB coğrafi işaret tescili aldı
TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri "NEFES" göreve başladı
TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri "NEFES" göreve başladı