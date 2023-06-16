İskenderun'u il olma heyecanı sardı! 250 bin kişi merakla bekliyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Yeni yüzyılda 100 il, bin ilçe' açıklaması, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de heyecanla karşılandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Cumhuriyet’in 100. yılında 100 il" açıklaması, Hatay’ın İskenderun ilçesinde sevinçle karşılandı.

Demirçelik fabrikaları, otoban bağlantı yolları, Amanos Dağları, limanı, Merkez Bankası şubesi ve il olma statüsünü bünyesinde barındırabilecek birçok özelliği ile 250 bin nüfuslu İskenderun da il olabilecek ilçeler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, İskenderun’un il olmasının çok geciktirilmiş bir hak olduğunu belirttiler.

Esnaf Vedat Şener, İskenderun’un il olmayı finansı ile reel sektörü ile ticareti ile limanı ile hak ettiğini belirterek, depremi yaşayan ilçelerinin il olmaya çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Hurşit Yıldız “İskenderun'un il olmasını istiyorum" derken, esnaf Zeynel Uysal da "İskenderun’u kim il yaparsa ona teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Emekli Mahmut Yağar, İskenderun’un il olmayı çoktan hak ettiğini kaydetti. İş kadını Feray Aslan ise, "Özellikle depremi yaşadığımız bu dönemde İskenderun’un mutlaka il olması gerekir" diye konuştu.

Akdeniz Eczacı Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Cemal Çelik İskenderun’un il olma müjdesini beklediklerini aktarırken, esnaf Habib Kıtlık ilçelerinin il olmasını çok istediğini dile getirdi.