Hangi kamu işçisi ne kadar ikramiye alacak? Kamu işçisi ikramiye ödeme günleri

Kamu işçi ikramiye ödeme tarihleri açıklandı. Kamu işçi ikramiyeleri iki eşit parça halinde ödenecek. Kamu işçileri ikramiyelerinin yarısını 23 Haziran 2023 Cuma günü, ikinci yarısını ise 18 Aralık 2023 Pazartesi olarak açıklandı. Kamu işçi ikramiyesi ne kadar? sorusunun yanıtı ise 52 günlük brüt ücret tutarı. Kamu işçileri ikramiye hesaplama detayları

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Kamuda çalışan 700 bin kamu işçisine ödenecek olan 2023 yılı ikramiyelerinin ödeme tarihleri açıklandı. Kamu işçileri 2023 ödemeleri iki eşit parça halinde yapılacak. Kamu işçileri ikramiye ödemelerinin yarısını 23 Haziran 2023 Cuma günü alacak. Kamu işçileri ikramiye ödemelerinin ikinci parçası ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü hesaplara yatacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Kamu işçisi ikramiye nasıl hesaplanıyor?

Kamu işçi ikramiyesi ne kadar sorusunun yanıtı her işçi için farklılık gösteriyor. Burada belirleyici olan kamu işçisinin günlük brüt ücreti. Günlük brüt ücret her kamu işçisi için farklı olduğundan standart, tek bir kamu işçi ikramiye tutarı yok. Kamu işçiyim ne kadar ikramiye alacağım? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kamu işçileri kendi brüt ücretleri üzerinden ikramiye hesaplaması yapabilirler. Kamu işçilerine ödenen ikramiye tutarı 52 günlük brüt ücret olarak hesaplanıyor. Kamu işçisi kendisine ait günlük brüt ücreti öğrenip, bunu 52 ile çarparak ne kadar ikramiye alacağını kolaylıkla hesaplayabilir. 2023 yılında en düşük kamu işçi ikramiyesi 2 bin 168 lira, en yüksek kamu işçi ikramiyesi ise 8 bin 233 liraydı.