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Adana'da takdir ve teşekkür alan öğrencilere, tıraş bedava

Adana'da takdir ve teşekkür alan öğrencilere, tıraş bedava

ADANA’da bir berber, takdir ve teşekkür alan çocukları ücretsiz tıraş etti. Çocuklar, her yıl karne sonrası berbere gelip tıraş olduklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da bugün 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi karnelerin dağıtılmasıyla son buldu. Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde ise Ercan Ocaklı isimli bir berberin takdir ve teşekkür alan öğrencileri ücretsiz tıraş edeceğini duyurması üzerine, takdir ve teşekkür olan çocuklar önce berbere uğradı. Berbere gelip sıra olan çocuklar tıraş olmak için birbiriyle yarıştı. Berberde boş koltuk kalmazken, çocuklar takdir ve teşekkür belgelerini gösterip tıraş olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ocaklı, uzun yıllardır karne sonrası takdir ve teşekkür alan öğrencileri ücretsiz tıraş ettiğini belirterek, “Bunu artık gelenek haline getirdik. Çocuklar karneyi aldığı zaman benim yanıma koşuyor. Ben de bunu çocukların okul sevgisini artırmak, daha başaralı olmalarını sağlamak için yapıyorum. Daha karneyi almadan çocuklar gelip ‘Yarın tıraş edecek misin?’ diye soruyorlar. Çok olumlu tepki alıyorum. Çocukların mutlu olması beni de mutlu ediyor” dedi. Takdir, teşekkür alıp tıraş olan çocuklarda, “Ercan ağabey yıllardır karne günü bizi ücretsiz tıraş ediyor. O çok iyi bir insan. Biz onu çok seviyoruz. Bizim başarımızı o da bu yolla ödüllendiriyor” diye konuştu.

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