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İstanbul’da bir günde, aranan 100 firari hükümlü yakalandı

İstanbul’da bir günde, aranan 100 firari hükümlü yakalandı

İSTANBUL genelinde hapis cezası hükümlüsü 100 firari, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro amirliği ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda 100 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen operasyona 242 ekip, 464 polis katıldı.

15 Haziran Perşembe Günü saat 06.00'da başlayan operasyonda daha önceden tespit edilen 397 adrese baskın yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında onlarca yıl hapis cezası bulunan 100 hükümlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlüler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

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