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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hafta sonu onlarla görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hafta sonu onlarla görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP'nin 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla çok tartışılan seçim sonuçlarını değerlendirecek.

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Seçim sonuçlarının ardından CHP’de "değişim" tartışmaları devam ediyor. Seçimlerin ardından ilk kez TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben bir genel başkan olarak partimin sadece yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya gelmişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevine son vermişti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bugün Canan Kaftancıoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, pazar günü de 81 ilin CHP il başkanı ile görüşecek.

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