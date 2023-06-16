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Asgari ücrette işverenin teklifi ortaya çıktı iki taraf arasında yüzde 21'lik fark var

Asgari ücrette işverenin teklifi ortaya çıktı iki taraf arasında yüzde 21'lik fark var

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken; ilk toplantıda tarafların masaya sunduğu rakamlar ortaya çıktı. Tarafların teklifleri arasında yüzde 21'lik bir fark dikkat çekerken, işveren net asgari ücreti 10 bin lira olarak önerdi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zamla ilgili artık son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran'da yaparken, gözler 19 Haziran Pazartesi yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi.

"Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusunun yanıtı için kulislerde pek çok rakam konuşuluyor.  Geçtiğimiz yıl yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücret için yapılan zam pazarlığında konuşulan ilk rakam ortaya çıktı.

Gazeteci Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "İşçi tarafını temsil eden Türk-İş masaya 11.835 TL net asgari ücret teklifiyle geldi. Aslında bu Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasından yola çıkılarak yapılan bir teklif olarak geldi." ifadelerine yer verdi.

İşveren kesiminin asgari ücret teklifi 10 bin TL

Erdem; işçi kesiminin sunduğu teklif karşısında işvereni temsil eden TİSK'in ise ilk teklif olarak net asgari ücretin 10 bin TL olmasını istediğini belirtti.

"Bu taleplere baktığımızda işçi tarafının istediği zam oranı yüzde 39 civarında olurken, işverenin teklifi yüzde 18'e yakın çıkıyor. İki teklife bakınca işveren 6 aylık enflasyonu baz alırken, işçinin talebinde refah payını da görüyoruz" diyen Erdem:; işveren kesiminin 10 bin TL konusunda çok diretmediğinin altını çizerek, söz konusu rakamın esnetilebileceğini söyledi.

"Asgari ücret net 11 bin 500'yi bulabilir"

Devlet desteği ile birlikte yüzde 30 civarında bir artış ile asgari ücretin 11.058 TL net olarak belirleneceğinin beklendiğini belirten Faruk Erdem, yazısının devamında "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir katkısı olacaktır. O noktada rakamın 11.500 TL'yi bulabileceği de ihtimaller arasında. Kısa sürede uzlaşı ile neticeleneceğini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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