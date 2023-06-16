Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 5.515,78 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,30 puan artarak 5.515,78'e çıktı. Toplam işlem hacmi 32,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,50 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.