BIST 5.536
DOLAR 23,67
EURO 25,92
ALTIN 1.496,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinden 640 gram kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinden 640 gram kokain çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda bir kişinin midesinde kapsüller halinde yaklaşık 640 gram kokain taşıdığını tespit etti.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunan NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizinde yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu takibe alındı. Ekipler, yolcuyu x-ray taramasına tabi tuttu.

Şüphelinin valizinde suç unsuruna rastlanılmazken ekiplerin gerçekleştirdiği arama ve kontroller sonucunda yutucu kuryenin midesinde kapsüller halinde yaklaşık 640 gram kokain olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram tatili nedeniyle trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı
Bayram tatili nedeniyle trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı
Ardahan'da hayvan pazarı ve 99 köy şap karantinasına alındı
Ardahan'da hayvan pazarı ve 99 köy şap karantinasına alındı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri? Kim ne zaman parasını alacak?
Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri? Kim ne zaman parasını alacak?
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'dan olay sözler! Ali Koç'a genel kurul çağrısı
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'dan olay sözler! Ali Koç'a genel kurul çağrısı
Karısının ve kayınpederinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı! Acı haber geldi
Karısının ve kayınpederinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı! Acı haber geldi
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni açıklama! Bakın ne konuşmuşlar
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni açıklama! Bakın ne konuşmuşlar
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Cüneyt Yüksel kimdir, aslen nereli? Süleymanpaşa Belediye Başkanı neden istifa etti, yerine kim geldi?
Cüneyt Yüksel kimdir, aslen nereli? Süleymanpaşa Belediye Başkanı neden istifa etti, yerine kim geldi?
AFAD şiddetini duyurdu: Van'da korkutan deprem!
AFAD şiddetini duyurdu: Van'da korkutan deprem!