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Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz

Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında zarar gördüğü için restore edilen Vaniköy Camii'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan törende yaptığı açıklamalarda, "2002'den bu yana yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ettik" dedi. Erdoğan, "Bu şehri tüm ilçeleriyle beraber gönülden seviyoruz. Bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız. İstanbul sevgimizi birileri gibi lafta bırakmıyoruz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün yeniden ibadete açılan Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

"Boğaz'ın incisi"

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, "Boğaz'ın incisi" olarak tanımlanan caminin fotoğrafına yer verildi.  Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Vaniköy Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı. Erdoğan cuma namazını kıldığı Vaniköy Camii'nin açılış töreninde şu açıklamalarda bulundu:

Tarihi Vaniköy Cami Üsküdar'ımızın sembol mekanlarından biriydi. 2 buçuk yıl önce çıkan yangında ağır hasar görmüştü. Bu yangın sonrasında malum çevreler istismara başladılar, buranın ranta açılacağını ima ettiler. Yalanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar. Biz yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camimizi şehrimize kazandırmak için kolları sıvadı. 

Vaniköy tam 3 buçuk asır boyunca bu bölgenin kalbi durumundaydı. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte İstanbul'un yeni uğrak yeri haline geleceğine inanıyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na canı gönülden tebrik ediyorum.

Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmasının yanı sıra bu toprakların bize ait olduğunu gösteren kimlik kartımızdır. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla geçmişten bugüne ve geleceğe köprü kuruyoruz. Medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz. İman ocaklarının tütmesine özel önem veriyoruz.

"İstanbul sevgimiz birileri gibi lafta bırakmıyoruz"

Bize Sultan Fatih'in emaneti bu şehri tüm ilçeleriyle beraber gönülden seviyoruz. Bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız. İstanbul sevgimiz birileri gibi lafta bırakmıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm İstanbullara hizmet ediyoruz.

"İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden inşallah çıkaracağız"

2002'den bu yana yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ettik. İstanbul'a yapılan yatırım tutarı 812 milyar lirayı geçiyor. İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden inşallah çıkaracağız. 

Camimize sahip çıkan bu eseri ihya eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cuma'nız mübarek olsun.

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