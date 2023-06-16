Babası intihar eden kayıp kız Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kan donduran sözler! "Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü"
Kayıp kızı Rukiye Çagana'yı aramak için Müge Anlı'nın programına çıkan Mehmet Hanefi Çagana, dün akşam evinde silahla intihar etti. Yaşanan şoke eden olayın ardından 21 yaşındaki kayıp genç kız Müge Anlı'da ortaya çıktı. Canlı yayında kan donduran açıklamalarda bulunan Rukiye, "Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda detaylar...
İstanbul Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'nın babası Mehmet Hanefi Çagana için Müge Anlı programına katıldı.
Kızını kemerle dövmüş
Genç kızın 12 Mayıs günü patronuyla ilişkinin ortaya çıkmasının ardından kaybolduğu öğrenilmişti. Müge Anlı'nın Rukiye'ye ulaşmasının ardından baba Mehmet Hanefi'nin kızını kemerle dövdüğü ortaya çıkmıştı.
Baba evinde silahla intihar etti
Kızından haber alamayan Mehmet Hanefi'nin Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silahla intihar ettiği öğrenildi.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Mehmet Hanefi'nin şahsın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.