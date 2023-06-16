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Ankara'da genç avukatın sır ölümü! Yatak odasında kan izleri, silah yorganın altında...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da genç avukatın sır ölümü! Yatak odasında kan izleri, silah yorganın altında...

ANKARA'dan son gelen haber çok feci...Çankaya İlçesinde 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun, asansörün kapısının önünde kanlar içinde bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı olayın intihar olduğunu iddia ederken ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Ankara'da silahla vurulan 24 yaşındaki kadın avukat yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya İlçesinde bir rezidanstan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etti. Bu sırada söz konusu adresten 112'yi telefonla arayan bir kişi, kız arkadaşının silahla intihar ettiğini bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatar halde buldu. Ankara Barosuna kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlendi. Bu sırada olay yerine gelen 112 ekipleri, kadına kalp masajı uyguladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yatak odasında kan izleri 

İhbarın geldiği evde yapılan incelemede, yatak odasında kan izleri tespit edildi. Olayda kullanılan silah da yorganın arasında bulundu.

Erkek arkadaşı gözaltında

Polis, olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B'yi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı ifadesinde, olayın intihar olduğunu öne sürdü. Yaklaşık bir aydır söz konusu evde kaldıklarını belirten Muhammet B, banyoda bulunduğu sırada odadan silah sesi geldiğini, yatakta yaralı gördüğü kız arkadaşını kucağına alıp asansörün önüne kadar getirdiğini ve 112 ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Emniyette ifade işlemleri süren zanlının başka bir ilde otel işlettiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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