BIST 5.522
DOLAR 23,65
EURO 25,90
ALTIN 1.493,75
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 3 bin 97 şahıs yakalandı, 16 kayıp bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 3 bin 97 şahıs yakalandı, 16 kayıp bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında bin 190’ı hükümlü, bin 907’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahsın yakalandığını, 7’si çocuk 16 kayıp kişinin bulunduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında 30 bin 986 personelden oluşan 8 bin 780 ekibin görev aldığını belirtti.

Uygulama sonucunda bin 190’ı hükümlü, bin 907’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahsın yakalandığını, 7’si çocuk 16 kayıp kişinin bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Alinur Aktaş: Tarımı şehir adına bir güç haline getirmeliyiz
Başkan Alinur Aktaş: Tarımı şehir adına bir güç haline getirmeliyiz
YKS ne zaman başlıyor, kaç dakika, AYT,TYT oturumları kaç dakika?
YKS ne zaman başlıyor, kaç dakika, AYT,TYT oturumları kaç dakika?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Hakan Fidan yeni büyükelçiler atadı! Denktaş'ın torunu Varşova Büyükelçisi oldu
Hakan Fidan yeni büyükelçiler atadı! Denktaş'ın torunu Varşova Büyükelçisi oldu
İSPARK otopark ücretlerine zam talep etti istenilen oranlar isyan ettirdi
İSPARK otopark ücretlerine zam talep etti istenilen oranlar isyan ettirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’da aile fotoğrafında
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’da aile fotoğrafında
Ankara'da genç avukatın sır ölümü! Yatak odasında kan izleri, silah yorganın altında...
Ankara'da genç avukatın sır ölümü! Yatak odasında kan izleri, silah yorganın altında...
Öğrencilere verimli bir yaz tatili için uzmanından öneriler
Öğrencilere verimli bir yaz tatili için uzmanından öneriler
Tarsus Belediyesi, güneş enerjisinden 14 milyon lira kazanıyor
Tarsus Belediyesi, güneş enerjisinden 14 milyon lira kazanıyor
Rumeli'nin vatan oluşunun 669'uncu yıl dönümü kutlandı
Rumeli'nin vatan oluşunun 669'uncu yıl dönümü kutlandı
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi İstanbul sevgimizi lafta bırakmıyoruz
Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu
Van'da 120 kadın okuma-yazma öğrenip mezun oldu