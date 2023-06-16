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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Bayram öncesi paralar ödenir mi?

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Bayram öncesi paralar ödenir mi?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri tarafından araştırılıyor. Peki, seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte 2023 sandık görevlisi ücreti hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler sonrasında sandık görevlisi ücreti ve ücretlerin ne zaman ödeneceğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle 28 Mayıs'ta sandıklarda yeniden görev alan seçim görevlileri ücretlerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İşte 2023 güncel sandık görevlisi ücreti ile sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihler...

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde görev yapan sandık görevlilerinin alacağı ücret henüz belli olmadı.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Seçim sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretlerinin ödeneceği tarih açıklanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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