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Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış ve dolu geliyor!

Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış ve dolu geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Trakya'dan Akdeniz bölgesine kadar geniş bir alan için sarı kodlu uyarı yapıldı. Gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışa ve doluya dikkat çekilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale’de, gece saatlerinden sonra Balıkesir, Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası’nda, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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