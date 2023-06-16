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Türk F-16’ları Baltık Denizi’nde! NATO Hava Komutanlığı paylaştı

Türk F-16’ları Baltık Denizi’nde! NATO Hava Komutanlığı paylaştı

Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen Baltops-23 tatbikatı çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya’ya ait F-16’lar ile Almanya’dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi’ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

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NATO bünyesinde 1972 yılından bu yana Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen Baltops tatbikatı, bu yıl 4 Haziran’da başladı. Geniş çaplı deniz tatbikatı Baltops-23’e bu yıl 20 ülkeden 50 gemi, 45’ten fazla uçak ve 6 bin personelin katılım sağlıyor. Baltık Denizi bölgesinde kara, hava ve deniz operasyonlarının yürütülmesine katılan ülkeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenen tatbikata Türkiye ise Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-16 uçağı ve Deniz Kuvvetlerinden iki karargâh subayı ile katılım sağlıyor.

Tatbikat çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya’ya ait F-16’lar ile Almanya’dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi’ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi. NATO Hava Komutanlığı sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

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