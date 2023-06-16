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CHP'li Özgür Özel, Abdullatif Şener'e ağzına geleni saydı: Vicdanı kara, kalbi kurumuş

CHP'li Özgür Özel, Abdullatif Şener'e ağzına geleni saydı: Vicdanı kara, kalbi kurumuş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf eden CHP'li Abdüllatif Şener'le ilgili olarak "İçim acıyarak, kanım donarak izledim" dedi. Şener'e 'Vicdanı kara, kalbi kurumuş' diyen Özgür Özel, söz konusu davranışı 'ihanet' olarak niteledi.

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Eski AK Partili ve son olarak CHP'li olan Abdüllatif Şener, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde aday gösterilmeyince ilk turun ardından istifa etmişti. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Şener, ilk turda Sinan Oğan'a, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığı belirtmişti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Şener'in açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim. CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, belli kesimlerine açılmak, Abdüllatif Şener'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin erdemliler hareketi diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiği ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu.

"Özür borcumuz var"

Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var.

"Vicdanı kara, kalbi kurumuş"

Abdüllatif Şener takındığı tutumdan sonra seçildikten sonra partiye kaydolmuş, ikinci turdan önce istifa etmiş orada da suçüstü yakalandı ki genel başkana ikinci turda da oy vermemiş birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği yerde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir?"

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