Yunanistan'da göçmen teknesi alabora oldu! 78 kişi öldü 500 kişi kayıp...
YUNANİSTAN'ın Mora Yarımadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, faciada, şu ana kadar 78 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu belirtti. Türk olayı "korkunç bir trajedi" olarak niteledi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla ilgili faciada, şu ana kadar 78 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Mora Yarımadası açıklarında 'korkunç bir trajedinin' yaşandığını dile getirdi.
Hayatını kaybeden 78 yasadışı göçmenin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Türk, "Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 kişiye yakın kayıp var. Hayatta kalanlar ve felaketzedelerin aileleriyle dayanışmak önemli" ifadesini kullandı.
Volker Türk, yaşanan olaya ilişkin, kaçakçılar ile insan kaçakçılarının soruşturulmasının ve adalet önüne çıkarılmasının önemini vurguladı. Türk ülkelere, daha düzenli göç kanalları açma ve sorumluluk paylaşımını artırma çağrısında bulundu.
Denizde kurtarılan tüm kişilerin, güvenli bir şekilde ve zamanında karaya çıkarılması için düzenlemelerin yapılmasını isteyen Türk, göçle ilgili politika ve uygulamaların, bağımsız izlenmesi ve denetimiyle ilgili önerisini de yineledi.