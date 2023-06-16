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Ankara'da tarım ilacı faciası! Vali Vasip Şahin duyurdu: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da tarım ilacı faciası! Vali Vasip Şahin duyurdu: Ölü ve yaralılar var

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra zehirlenen biri 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralanırken bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Ankara'da böcek ilaçlama faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde tarım ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti. Olayda biri 10 yaşındaki bir çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören’de bir apartmanda böcek ilaçlamasında tarım ilacı kullanılması sonucunda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1’i ağır 5 kişinin de tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan birinin durumu ağır

Zehirlenme sonucu 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 5 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Şahin, “Maalesef Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef 2 vatandaşımız öldü, 1'i ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında." dedi.

Bana gelen bilgiler: Hepsi Türk vatandaşı

"İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar" diyen Vali Şahin, "Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep onlar bu teknik adli çalışmaları bitirdikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Bana gelen bilgiler Türk vatandaşı.”

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