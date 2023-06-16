BIST 5.475
DOLAR 23,65
EURO 25,84
ALTIN 1.490,93
HABER /  SPOR

Minikler hentbol Türkiye şampiyonası sona erdi

Minikler hentbol Türkiye şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Abone ol

Minik kadınlar şampiyonu Antalya Kepez takımı olurken; minik erkekler şampiyonu Bursa Nilüfer Belediye oldu.

Minik Erkekler - Minik Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası’ nda 5 gün boyunca 42 takım Atatürk Spor Salonu ve 75. Yıl Spor Salonu’nda mücadele etti. Şampiyonanın ödül töreni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kadınlarda birinci Antalya Kepez, ikinci Aksaray Belediye ve üçüncü Yalıkavak Spor Kulübü oldu. Erkeklerde ise birinci Bursa Nilüfer Belediye, ikinci İstanbul Beykoz ve üçüncü Ankara ODTÜ oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi İsmail Bayraktar ve yetkililer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Özgür Özel, Abdullatif Şener'e ağzına geleni saydı: Vicdanı kara, kalbi kurumuş
CHP'li Özgür Özel, Abdullatif Şener'e ağzına geleni saydı: Vicdanı kara, kalbi kurumuş
Ankara'da tarım ilacı faciası bina mühürlendi! Vali Vasip Şahin duyurdu: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da tarım ilacı faciası bina mühürlendi! Vali Vasip Şahin duyurdu: Ölü ve yaralılar var
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Austin görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Austin görüştü
Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması! Ertem Şener'e sert tepki: "Bir şey anlamadığı anlaşılıyor"
Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması! Ertem Şener'e sert tepki: "Bir şey anlamadığı anlaşılıyor"
Okullar kapandı herkes yollara düştü! Yoğunluk yaşanıyor trafik her geçen dakika artıyor
Okullar kapandı herkes yollara düştü! Yoğunluk yaşanıyor trafik her geçen dakika artıyor
Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası: Milli sporcular 6 altın madalya kazandı
Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası: Milli sporcular 6 altın madalya kazandı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi açıkladı
Polis olmak için 2023 TYT'den kaç puan almak gerekir?
Polis olmak için 2023 TYT'den kaç puan almak gerekir?
Erdoğan seçilirse heykelini dikeceğim dedi izin istedi Tanju Özcan'a Cumhurbaşkanlığından yanıt
Erdoğan seçilirse heykelini dikeceğim dedi izin istedi Tanju Özcan'a Cumhurbaşkanlığından yanıt
Göztepe Voleybol, Semra Özer’i transfer etti
Göztepe Voleybol, Semra Özer’i transfer etti
Sıcaklar bastırdı yangınlar başladı! Bodrum'da panik
Sıcaklar bastırdı yangınlar başladı! Bodrum'da panik