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İstanbul ve Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı! İstanbul Valiliği saat verdi: Tedbirli olalım

İstanbul ve Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı! İstanbul Valiliği saat verdi: Tedbirli olalım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği, vatandaşları uyardı. İşte sağanak yağışın etkili olacağı iller....

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği'nden tedbir uyarısı...

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda da "Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz." denildi.

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